Nachbarin und Tierärztin retteten abgetrennten Arm

Völlig abgeschnitten

Inzwischen ist auch der Unfallhergang weitgehend rekonstruiert: Anna E. hatte eine Leiter an einem Baum auf ihrem Grundstück in Buchkirchen im Bezirk Wels-Land angelehnt und auch befestigt, um in fünf Metern Höhe dicke Äste abzuschneiden. Dabei dürfte sie abgerutscht sein und sich den linken Arm oberhalb des Ellbogens völlig abgeschnitten haben. Die Frau kletterte selbst knapp ein Dutzend Leiterstufen herunter, neben ihr lagen die laufende Motorsäge und der Arm. Sie rief laut um Hilfe.