Fünf-Stunden-OP: Abgetrennter Arm wieder angenäht

Es grenzt wahrlich an ein medizinisches Wunder: Jener Bäuerin, die sich am Samstagabend mit einer Motorsäge den linken Arm abgetrennt hatte, konnte die Gliedmaße in einer stundenlangen Operation tatsächlich wieder angenäht werden. „Es kann natürlich noch etwas passieren, aber die Replantation ist geglückt und wir sind sehr zufrieden“, erklärte der behandelnde Arzt Dr. Micha Kucharczyk.