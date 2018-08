54-Jähriger stürzte mit City-Bike in Zeller Ache

Das Unglück hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf einem abschüssigen Wanderweg in Richtung Hierzenbergerstraße in Mondsee zugetragen. Der 54-Jährige war dort mit seinem City-Bike unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er aber plötzlich vom Weg ab und stürzte kopfüber in die Zeller Ache, wo er verletzt im Bachbett liegen blieb.