FPÖ-Chef „sehr unglücklich“ über Lauf der Dinge

„Eine verheerende Optik“

In dieser Causa ist auch die Autorität von FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner gefragt, der in ein paar Tagen Stellung beziehen will. In welche Richtung das gehen wird, lässt sich aus Äußerungen aus seinem Umfeld erahnen. Da heißt es: „Haimbuchner ist sehr unglücklich mit dem Lauf der Dinge bei der FA. Die verheerende Optik ist auch ohne die Lupe sichtbar, die die ,OÖ-Krone‘ daraufgelegt hat. Der Landesparteiobmann verbringt derzeit seinen Familienurlaub in Südtirol und hat parteiintern bereits angekündigt, dass er in der kommenden Woche Gespräche mit den Betroffenen führen wird und diese über seine Wünsche betreffend die Zukunft der FA informieren wird."