Kein Ende des Sommers in Sicht!

Nichts wird bekanntlich so heiß gegessen wie gekocht - aber beim Wetter ist es tatsächlich so heiß gekommen wie von den ZAMG-Experten prognostiziert. Bad Radkersburg führte vorerst mit 33,1 Grad um 14.30 Uhr die Tabelle an, wurde aber eine gute Stunde später von Deutschlandsberg überholt.