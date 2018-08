England: Die Citizens bleiben das Maß aller Dinge!

Rekord an Punkten, Siegen und Toren - Manchester City war vergangene Saison in der Premier League angesichts von 19 Zählern Vorsprung das Maß aller Dinge. Und eröffnete am Sonntag die neue Spielzeit standesgemäß - 2:0 im englischen Supercup über Chelsea. Die Rolle des Titelfavoriten bekommt das Team von Pep Guardiola erneut umgehängt - die Citizens verstärkten sich punktuell, Riyad Mahrez kam um 67,8 Millionen Euro von Leicester.