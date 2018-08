Wolf/Schober unterliegen Finninnen zum EM-Auftakt

Die Proetten Christine Wolf und Sarah Schober haben am Mittwoch in Schottland ihr Auftakt-Duell bei der Team-EM der Golfer gegen Finnland verloren. In Gruppe C der Damen unterlag das österreichische Duo auf dem berühmten Platz von Gleneagles dem finnischen Duo Ursula Wikström und Noora Komulainen im Matchplay 3 & 2. In der Parallel-Partie setzte sich Großbritannien III gegen Island 5 & 4 durch.