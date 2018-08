Wien: Hier leben 20 Bettler auf 50 Quadratmetern

Hinter dem Wort stehen menschenverachtende Zustände: Bis zu 60 Bettler werden in 50 bis 80 Quadratmeter große Wohnungen gepfercht und zahlen pro Matratze bis zu 100 Euro. Gerald Tatzgern von der Abteilung Menschenhandel im Bundeskriminalamt weiß die Hintergründe: „Oft werden die Fahrten in den Herkunftsländern, vor allem Rumänien, Bulgarien und der Slowakei, organisiert. Die Bettler haben meist keine Kontakte in Wien und werden von den Organisatoren in solchen Quartieren untergebracht.“