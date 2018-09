So brutal hungern die Stars für den Erfolg

Zwölf Kilogramm in sieben Wochen nahm Anne Hathaway einst für den Film „Les Miserables“ ab. Auch sie gewann einen Oscar für ihre Nebenrolle, laborierte aber lange an den Folgen der einseitigen Hafergrütze-Diät, bei der sie nur 500 Kalorien am Tag konsumierte. Sie erinnert sich: „Die ersten viereinhalb Kilo habe ich in drei Wochen abgenommen, indem ich entgiftet habe, und dann habe ich die restlichen Kilos in zwei Wochen verloren, indem ich nichts gegessen und trainiert habe, was ich nicht empfehlen kann.“