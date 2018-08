Golfwagen kippte um: 8-Jähriger verletzt

Bei einem Unfall mit einem Golfwagen in Lermoos im Bezirk Reutte erlitt ein 8-Jähriger am Dienstag Kopfverletzungen. Laut Polizei lenkte ein 29-jähriger Mann aus Deutschland ein Golfcart auf einem abschüssigen Streckenabschnitt, als das Gefährt in einer scharfen Linkskurve über den Böschungsrand kippte und seitlich liegen blieb. Der am Beifahrersitz sitzende, ungesicherte 8-jährige Bub aus der Schweiz erlitt durch den Unfall eine Kopfverletzung unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen. Der Lenker blieb unverletzt.