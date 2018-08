Boateng: Der Manchester-United-Deal ist geplatzt

Die Bayern-Fans hatten um seinen Verbleib gezittert - und können jetzt durchatmen. Vorerst. Jerome Boateng bleibt bei Bayern München. Vorerst. Wie die „Bild“ verrät, hat der Star-Innenverteidiger am Dienstag den Deal mit Manchester United platzen lassen. ManU-Trainer Jose Mourinho sagte er am Telefon ab. PSG will ihn aber weiter.