Die besten Wissenspiele für Kinder ab 8 Jahren

Wer kennt sich auf unserem Planeten aus? In diesem Quiz dreht sich alles ums Thema Natur. Je nach Kategorie (Meere, Naturgewalten, Land und Umwelt) müssen die Kinder Fragen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen beantworten. Es geht also nicht nur um allgemeines Wissen, sondern auch um die spezifischen Eigenschaften von Wetter, Bergen und Co. Da vergehen lange Autofahrten auf einmal blitzschnell!



Maße 8,3 x 3 x 15 cm

Alter: ab 8 Jahren

Preis: 6,95 €

