Eine Million Gäste nutzen die Seilbahnen im Sommer

In der Sommersaison 2017 (Mai bis Oktober) gab es exakt 206.765 Fahrten auf die Planai in Schladming - das sind um etwa 1500 mehr als am Dachstein. An dritter Stelle folgt der Schöckl (147.500 Fahrten) vor der Turracher Höhe (112.748) und der Hochwurzen (108.239). Die Liste der ersten Zehn wird komplettiert von der Mariazeller Schwebebahn, der Rittisberg Sesselbahn, den Reiteralm Bergbahnen, dem Hauser Kaibling und der Tauplitz.