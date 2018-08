Nach neun Coups: Opferstock-Diebe gefasst

Neun Mal schlugen in jüngster Vergangenheit unbekannte Täter in der Pfarrkirche in Strengen zu. Am Montag konnten die mutmaßlichen Opferstock-Diebe endlich gefasst werden. Der 32-jährige Mann und die 24-jährige Frau wurden bei einem weiteren Versuch erwischt und vorläufig festgenommen.