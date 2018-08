Starker WM-Auftakt für Nacra17-Duo Zajac/Matz

Zuvor hatte das Duo einen zweiten und einen siebenten Platz erreicht, das ergab den zweiten Gesamtrang. Tanja Frank, Zajacs Partnerin bei Olympia-Bronze in Rio, war mit Lorena Abicht im 49er-FX nach zwei Tagen Sechste. Die am Samstag stark in die 49er-Regatta gestarteten Benjamin Bildstein und David Hussl fielen hingegen auf den 17. Rang zurück.