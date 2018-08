Plattenlabel in Wies feiert 20. Geburtstag

Eigentlich wollte er sich nach dem 100. Album zurückziehen und die Leitung des Labels an jemanden Jungen übergeben: „Aber es gibt einfach niemanden in der Region. Die, die es interessieren würde, sind längst in die Stadt gegangen.“ Ein Problem das viele Kulturinitiativen in der Provinz kennen. Das Resümee von Pollanz: „Jetzt mach ich halt doch noch weiter, Nummer 101 und 102 sind schon in Planung!“ Weil ohne Pumpkin Records wäre die heimische Musiklandschaft definitiv um einen wichtigen Multiplikator ärmer!