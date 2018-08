Keine Gewalt im Kosovo - Lage bleibt angespannt

Serbien setzte Armee in Kampfbereitschaft

Das war offensichtlich die Reaktion auf Spekulationen, die albanische Spezialpolizei wolle den Serben die Kontrolle der für den Kosovo lebenswichtigen Talsperre an der Grenze zwischen beiden Ländern entreißen. In Serbien wurde die Armee „präventiv“ in Kampfbereitschaft versetzt, berichtete die Regierungszeitung „Novosti“ am Sonntag in Belgrad.