„Wir benötigen einen blauen Justiz-Staatssekretär“

Der Justiz-Bereich sei eine „große Aufgabe“, der man sich voll und ganz widmen müsse, so der Landesparteiobmann, im Zivilberuf Rechtsanwalt, und folgerte: „Ich schätze Josef Moser. Aber er ist derzeit zu 100 Prozent Reformminister. Er sollte schon auch zu 100 Prozent Justizminister werden“. Es sei dringend an der Zeit, damit zu beginnen, die im Justiz-Kapitel des Regierungsprogrammes definierten Reformen abzuarbeiten, so Abwerzger, der den Bereich für die FPÖ mitverhandelte. Bisher sei im Justizbereich „wenig bis gar nichts umgesetzt“ worden, bemängelte er. Bis Jahresende müssten endlich große Akzente gesetzt werden.