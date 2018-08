Kraft bei Sommer-Grand-Prix in Einsiedeln Siebter

Doppel-Weltmeister Stefan Kraft hat am Samstag in Einsiedeln sein bisher bestes Ergebnis im diesjährigen Sommer-Grand-Prix der Skispringer geholt. Der Salzburger landete in der Schweiz auf Rang sieben. Den Sieg schnappte sich auch auf der dritten Station der Serie Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen - diesmal ex aequo mit seinem Landsmann Piotr Zyla.