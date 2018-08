Übelbach: Steirer (42) von Balken erschlagen

Wie sich der tödliche Unfall genau ereignete, war zunächst noch unklar. „Niemand hat den Vorfall beobachtet“, erklärte Polizeisprecher Leo Josefus. Fest steht nur, dass der technisch versierte Mann sich bei seinem Haus in Markt-Übelbach, in dem er alleine lebte, eine originelle Konstruktion für entspannte Stunden gebaut hatte: An einem Balken in acht Metern Höhe montierte er einen elektrischen Seilzug, mit dessen Hilfe er seine Hängematte in luftige Höhe ziehen konnte.