Davis Cup soll in nur einer November-Woche steigen

Serena Williams sagt Montreal-Teilnahme ab

Tennis-Superstar Serena Williams wird in der kommenden Woche nicht beim WTA-Premier-Turnier in Montreal antreten. Die 36-jährige Wimbledon-Finalistin aus den USA sagte ihre Teilnahme ab und nannte dafür „persönliche Gründe“, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Williams hatte diese Woche in der Auftaktrunde von San Jose gegen die Britin Johanna Konta 1:6, 0:6 verloren. Es war die vom Ergebnis her bisher schlimmste Niederlage in der Karriere der 23-fachen Einzel-Gewinnerin von Grand-Slam-Turnieren.