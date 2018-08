Bermuda-Dreieck: Ist das Rätsel gelöst?

„Schiff könnte in zwei bis drei Minuten sinken“

"Wenn man sich Monsterwellen mit Höchstpunkten an beiden Enden (des Schiffes, Anm.) vorstellt, so gibt es nichts unter dem Schiff, und es wird in zwei Teile gebrochen. Wenn das passiert, kann es in zwei bis drei Minuten sinken", sagt Boxall.