Euro-Info-Tour: Halbe Million Schilling getauscht

7 Milliarden Schilling sind noch im Umlauf

2579 Kunden informierten sich in der Euro-Info-Straße über die Währung und über Sicherheitsmerkmale auf den Geldscheinen. 299 Angestellte in 220 Geschäften und Lokalen wurden direkt vor Ort über den sicheren Umgang mit Banknoten aufgeklärt. In den 16 Jahren der Tour wurden 600 Millionen Schilling gewechselt. Sieben Milliarden Schilling sind noch immer nicht getauscht!