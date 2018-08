Vegas-Massaker: Motiv des Schützen bleibt offen

Todesschütze vermutlich bipolar

Nach Aussage seines Arztes habe Paddock zwar an einer seelischen Störung gelitten, jedoch keine Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Dem Mediziner zufolge habe der 64-Jährige möglicherweise an einer bipolaren Störung gelitten, eine entsprechende Behandlung jedoch abgelehnt. Ein psychologisches Profil des Täters wollen Spezialisten der Bundespolizei FBI in den kommenden Monaten vorlegen.