Wie viel Schuld trägt jeder in sich?

Ich habe mit Dušan David Parízek für die Bühnenfassung von Ilija Trojanows Roman “Macht und Widerstand„ zusammengearbeitet, die genau vor dem zweiten Treffen mit Grossman am Schauspielhaus Hannover Premiere feierte. Es war unsere erste gemeinsame Produktion, aber ich war von seiner Herangehensweise so begeistert, dass ich für das Grossman-Projekt sofort an ihn dachte. Als ich Dušan darauf ansprach, erzählte er mir wiederum, dass er ebenfalls schon seit über einem Jahr darüber nachdachte, den Roman auf die Bühne zu bringen. Letztendlich haben wir uns dann mit Grossman in Tel Aviv getroffen und mit den Salzburger Festspielen, dem Burgtheater und dem Deutschen Theater Berlin tolle Partner. So kam die Sache ins Rollen.