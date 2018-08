Trotz Einsturzgefahr Partys in Ruine gefeiert

Illegale Party-Location in der Ruine Altwartenburg in Timelkam: Vier Burschen aus dem Bezirk Vöcklabruck richteten sich in der Ruine, die seit Jahren als einsturzgefährdet gilt, ein. Die „Renovierungsarbeiten“ der 14- bis 15-Jährigen sorgten allerdings für 1000 € Schaden, die Buben wurden angezeigt.