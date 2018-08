Brandgefahr wird größer: Rauchverbot in Wäldern

In den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen und Voitsberg galt bereits in der Vorwoche eine Waldbrandverordnung, nun hat auch die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld eine solche Verordnung erlassen. Nicht nur in den Wäldern selbst, sondern auch in Waldnähe ist das Hantieren mit offenem Feuer, das Feuerentzünden und das Rauchen verboten. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Geldstrafen bis zu 7270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.