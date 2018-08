Geiselnehmer plante Gefängnisausbruch mit Kran!

Fall 2: Erneut die Alarmglocken schrillten dann gestern in einer weiteren steirischen Justizanstalt. Wachebeamte hatten bei einem routinemäßigen Rundgang in der Früh einen abgestürzten roten Spielzeug-Hubschrauber im Spazierhof von Graz-Jakomini gefunden. Offenbar sollte mit dem ferngesteuerten Mini-Helikopter etwas ins Gefängnis geschmuggelt werden. Wie berichtet, werden immer wieder Drogen und illegale Handys bei Razzien in den Zellen gefunden.