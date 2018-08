Bankomat-Knacker: Bande schlug erneut in Tirol zu!

Mega-Coup in Weißenbach

Bereits in der Vorwoche hatten vier Bankomat-Knacker in Weißenbach zugeschlagen. Auch in der Nacht auf Mittwoch. Die Vorgehensweise war genau dieselbe. Waren es auch die gleichen Täter wie in Heiterwang? „Das kann derzeit weder bestätigt, noch dementiert werden“, schildert eine Polizeisprecherin vorsichtig. Die Vermutung liegt aber nahe. Damals hatten die Täter mehrere Zehntausend Euro erbeutet.