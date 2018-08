Label aus Eisenerz stürmt deutsche Charts

Wieder Platz 1

Bereits vor zwei Wochen wurde das neue Powerwolf-Album „The Sacrament of Sin“ in Tschechien mit einer Goldenen Schallplatte geehrt. Just am Tag des blutroten Vollmonds ist das Werk nun auch in den deutschen Album-Charts auf Platz 1 geschossen. In Graz ist die Band demnächst auch live zu erleben - am 17. August gastiert Powerwolf beim „Metal on the Hill“-Festival am Schloßberg.