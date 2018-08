Pensionist (77) wurde von Lkw niedergestoßen

Gegen 11:00 Uhr wollte ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Klein-Lkw (Transporter) vom Grillweg in die Kärntner Straße stadteinwärts einbiegen. Nachdem die Ampel auf Grünlicht geschaltet hatte, fuhr der Lkw-Lenker los und dürfte dabei einen 77-jährigen Fußgänger aus Graz, der die Kärntner Straße auf dem dortigen Schutzweg in Richtung Westen überqueren wollte, übersehen haben. Der 77-Jährige wurde vom Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei erlitt der Mann schwere Gesichts-, Rippen- und Beckenverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.