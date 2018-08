Leitspital im Ennstal: Bauplatz ist noch nicht fix

Zentrale Lage entscheidend

Gerade die zentrale Lage in der 80.000-Einwohner-Region mit großteils höchstens 30 Minuten Anfahrtszeit gab den Ausschlag für Stainach-Pürgg. Und die Erreichbarkeit wird auch bei der Wahl des Bauplatzes das Hauptkriterium sein. So soll das Spital in Gehdistanz zum Bahnhof und für Pkw wie Rettung möglichst günstig liegen, so Raninger.