Feuchte Wäsche wirkt in Wohnung wie „Klimaanlage“

Am wichtigsten ist es, über den Tag verteilt genug zu trinken - auch wenn man kein direktes Verlangen danach hat. Man wird nämlich erst durstig, wenn unser Körper bereits viel Flüssigkeit verloren hat. Ideal sind kühles Wasser, ungesüßte Tees oder verdünnte Fruchtsäfte. Auf Alkohol und Koffein soll möglichst verzichtet werden. Was viele nicht wissen: Kalte Duschen bringen einen nur noch mehr ins Schwitzen, denn da ziehen sich die Blutgefäße zusammen und der Körper kann die Wärme schlechter abgeben. Falls die Zeit für ein ausgiebiges Bad fehlt, sorgen auch ein Fußbad oder kalte Umschläge für Erfrischung. Körperliche Anstrengungen sollen in der Hitze vermieden werden.