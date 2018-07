Sprayer von St. Egyden ausgeforscht

Beamte der Polizei Velden konnten am Freitag nach umfangreichen Erhebungen und aufgrund der guten Täterbeschreibung durch Zeugen jenen Sprayer ausforschen, der am 23. Juli in der Mittagszeit in St. Egyden die Ortstafel, eine Kirchenmauer und ein Marterl mit verschiedenen Schriftzügen in schwarzer Farbe besprüht hatte.