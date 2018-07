Bergretter befreien Vierbeiner

Auch in Salzburg kommen solche Einsätze vor, erklärt Maria Riedler, Sprecher der Bergrettung und selbst Halterin einer Spürnase: „Einmal hat ein Hund ein Eichkätzchen verfolgt und sich in einer Felswand verrannt. In manchen Fällen laufen sie einem Wild nach und geraten in abschüssiges Gelände.“ Auch Abstürze kamen vor, doch dies passiert selten. Herrl und Frauerl sollten in jedem Falle rechtzeitig die Bergrettung informieren: „Oft gehen sie dem vermeintlich abgestürzten Hund nach, und müssen dann selbst gerettet werden.“ Die Bergrettung selbst setzt auf die Fähigkeiten der treuen Gefährten. Insgesamt gibt es 30 Hundeführer-Teams, die individuell ausgebildet sind: „Heuer haben sie schon 40 Einsätze durchgeführt.“