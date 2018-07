Junge Autolenker bauten schwere Unfälle

Kein Tag, keine Nacht ohne Verkehrsunfälle in der Steiermark! In Voitsberg musste Freitag gegen 13 Uhr in der Kowaldstraße eine 18-Jährige - laut ihren Angaben - zwei Mopeds ausweichen, verriss ihr Auto und prallte gegen einen Baum. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.