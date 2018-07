Kunasek wird FP-Spitzenkandidat

Der Minister kündigte an, bei der Landtagswahl 2020 anzutreten und in die Steiermark zu wechseln, wenn der Einzug in die Landesregierung gelingt. Damit duellieren sich Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Michael Schickhofer (SPÖ) und eben Kunasek um Platz eins. In den Umfragen liegt die ÖVP voran, gefolgt von den Blauen. Schickhofers SP kommt nur auf Platz drei.