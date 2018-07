DIESER Mega-Patzer lässt Hobbykicker aufatmen

Was für eine Slapstick-Einlage. In der brasilianischen Meisterschaft leistet sich Atletico-Mineiro-Verteidiger Juninho diesen Mega-Patzer - Palmeiras-Stürmer Moises nimmt das Geschenk dankend und erzielt das 1:0. Ein fürchterlicher Schnitzer, der Hobbykicker aufamten lassen wird: Auch Profis passiert so etwas ab und zu (alles im Video oben).