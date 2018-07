„Würde mit Merkels Politik aus Amt gejagt werden“

Viktor Orban hat seinem Ruf als schärfster Kritiker der deutschen Kanzlerin Angela Merkel wieder einmal alle Ehre gemacht. „Würde ich eine Flüchtlingspolitik wie sie machen, würden mich die Menschen in Ungarn noch am selben Tag aus dem Amt jagen“, sagte der ungarische Regierungschef. Die Ungarn als jahrzehntelang besetztes Volk seien demnach sehr empfindlich in der Frage ihrer nationalen Unabhängigkeit. Er lehne es daher weiterhin ab, dass sich sein Land finanziell an einem EU-Flüchtlingsdeal beteiligen soll. „Die Ungarn haben entschieden: Sie wollen keine Einwanderung. Frauen und Kinder an unserer Grenze bekommen natürlich Hilfe, Einwanderer aus wirtschaftlichen Gründen nehmen wir jedoch nicht auf“, so Orban.