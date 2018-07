Satelliten: Inferno um Athen wegen Brandlegungen

Brände unter Kontrolle, aber immer mehr Todesopfer

Erst am Mittwoch hatte sich die Lage in Griechenland erstmals leicht entspannt. Feuerwehrkräfte konnten fast alle Brände unter Kontrolle bringen. Am Donnerstag gab es keine Feuerfronten mehr, die bewohnte Gebiete bedrohen. Im Raum Athen wurden nach Regenfällen alle Brände gelöscht, berichtete das Staatsradio, dafür gab es in einer Vorstadt Überschwemmungen.