Wie das Urlaubsparadies zur Aschehölle wurde

„Bei jeder neuen Meldung“, schluchzt Joannhi, „beginne ich zu weinen. Vor Erleichterung.“ Der Grieche hat bei dem verheerenden Brand am vergangenen Montag Freunde, „die ich von Kindheit an kannte“, verloren, „und ich konnte ihnen nicht helfen“. Sein eigenes Haus, oben auf einem Hügel, war eines der ersten, die unter Feuer standen: „Meine Frau und meine zwei Töchter schafften in letzter Sekunde die Flucht, mit nicht mehr als dem Gewand, das sie am Körper trugen.“ Einer seiner beiden geliebten Hunde - tot, der andere liegt schwer verletzt neben ihm: „Ich spüre, auch er wird bald sterben.“ Ein junger Mann kommt zu Joannhi, fragt, ob seine Tante gefunden wurde. „Nein, es tut mir so leid.“