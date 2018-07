Vor 140 Jahren fuhr die erste Bim

Gerade einmal 14 Tage dauerte es, bis in Graz die erste Bimlinie errichtet wurde. Am 8. Juni 1878 ging die 2,2 Kilometer lange, zweigleisig ausgebaute Strecke zwischen dem Jakominiplatz und dem Bahnhof in Betrieb - angetrieben wurde diese erste Bim von Pferden.