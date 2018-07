Entführung: Noch kein Hinweis auf den Täter

Was ist geschehen? Das ist nach wie vor die brennende Frage, nachdem eine 22-Jährige angegeben hatte, entführt worden zu sein. Die Frau war am Dienstag in der Früh kurz in einer Tankstelle in Voitsberg einkaufen, als sie zurückkam, soll ein maskierter Mann sie zu einer Fahrt nach Gleisdorf gezwungen haben (mehr dazu hier).