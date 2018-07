Masken-Mann entführt junge Steirerin an Tankstelle

Entführungsalarm in der Steiermark: Eine 22-Jährige soll Dienstagfrüh bei einer Tankstelle in Voitsberg von einem maskierten und mit einer Pistole bewaffneter Mann gezwungen worden sein, zu ihm ins Auto zu steigen. Erst nach einer längeren Fahrt sei der Mann in Gleisdorf plötzlich ausgestiegen und geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt.