Standlerschwund am größten Bauernmarkt

Am prominentesten und ältesten Bauernmarkt der Steiermark, jenen am Grazer Kaiser-Josef-Platz, herrscht trotz strahlendem Sonnenschein düstere Stimmung: „Der Umsatz wird von Jahr zu Jahr weniger, alleine in der heurigen Saison sind’s schon 30 Prozent Minus“, berichtet Gemüsebauer Walter Gratzer. Der ehemalige Marktsprecher muss es wissen: „Ich steh’ seit 40 Jahren mit meiner Ware hier, aber so schlecht war’s überhaupt noch nie.“