Illegaler Tiertransport: 300 Vögel gerettet

Nicht weniger als 300 Vögel verschiedenster Arten sind am Montag bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Nordostautobahn A6 bei Kittsee im Burgenland in einem Kleintransporter entdeckt worden. Laut Amtstierärztin waren die Tiere, die für einen Zoo in Spanien gedacht waren, in gutem Zustand. Der 47-jährige Lenker des Transporters hatte allerdings keine Papiere.