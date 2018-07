Aus für Fahrprüfung auf Türkisch? „Nur gerecht“

Montagvormittag am Wiener Gürtel. Die Pläne der Regierung sind bei Autofahrern ein beliebtes Gesprächsthema. „Eine hervorragende Idee! Das gibt‘s auf der ganzen Welt nicht. Wenn ich in Frankreich den Führerschein mache, muss ich Französisch können. Wenn ich ihn in Australien mache, muss ich Englisch können. Wie will jemand, der nicht Deutsch spricht, die Zusatztafeln lesen?“, fragt sich ein Wiener. Eine Frau erinnert daran, dass „nicht jeder Deutsch kann“, und ist deshalb nicht so überzeugt von der Abschaffung der Prüfung auf Türkisch.