Wirt sorgt mit Spruch vor Lokal für Aufregung

Das Schild, das am Samstag vor dem Lokal stand, dürfte an diesem Tag besonders vielen Linz-Besuchern aufgefallen sein, denn an diesem Wochenende fand auch das beliebte Pflasterspektakel statt. Im Netz hagelte es schon bald scharfe Kritik und Rassismus-Vorwürfe gegen den Betreiber: „Die politische Grundhaltung des Hausherrn“ schwinge mit, schreibt einer der Kritiker. „Traurig, dass so etwa erlaubt ist“, meint eine andere Nutzerin. Ein weiterer attestiert „billige Hetze gegen muslimische MitbürgerInnen“.