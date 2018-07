Schwammerlsucher (48) stürzt 15 Meter in den Tod

Ein 48-jähriger Tiroler war am Samstag in den Wäldern von Matrei in Osttirol unterwegs, um nach Pilzen zu suchen. Dabei wollte er auch nach seinen Bienenstöcken sehen, die auf einem Holzpodest aufgestellt waren. Plötzlich rutschte der Mann aus, stürzte über steiles Gelände ab und zog sich tödliche Verletzungen zu!