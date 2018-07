Lienzer Kunst-Mond ist wieder aufgetaucht

Luke Jerram, der Schöpfer der Mond-Installation, besitzt insgesamt sechs dieser künstlichen Himmelskörper. Zwei davon befinden sich derzeit in Kanada, einer in Peking, einer in Paris und einer in Galway / Irland. Der 6. Mond, der für das Olala 2018 gebucht wurde, war unauffindbar und es gäbe auch keinen Ersatz. Der ist nun nicht mehr notwendig, teilten Montag Mittag die Festival-Verantwortlichen in Lienz mit. „Vor 2 Stunden erhielten wir die erlösende Nachricht, dass der Mond sich bereits in Österreich befindet und in einem Depot in Graz zwischengelagert wurde - aus welchen Gründen auch immer!“, heißt es in einer Aussendung.